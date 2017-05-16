▲豬哥亮靈堂。（圖／記者林柏年攝，2017.5.16）

本土綜藝天王豬哥亮15日凌晨病逝，留下3億賭債未償還，生前憂心債主找上兒女代為償還，據傳竹聯幫虎堂大哥「楞子」朱家訓挺身為豬家喬債，對此朱家訓出面回應，澄清「和豬哥亮10幾年沒見面」，否認喬債，但也直言依據「江湖道義」，豬哥亮生前的賭債不應禍及家人。

據《周刊王》報導，朱家訓在豬哥亮過世前一晚曾到醫院探視，承諾幫忙解決賭債，讓豬哥亮能安心好走。對此，朱家訓出面回應，澄清「和豬哥亮10幾年沒見面」，否認喬債，但也直言：「黑道要錢也該有江湖道義，這帳應該隨著他（豬哥亮）死而結束，賭的是他，不是他家人，現在他已經走了，債務就應該隨風而逝。」

▲豬哥亮生前欠下巨額賭債，竹聯大佬認為黑道討債要有江湖道義，不應禍及家人。（圖／NOWnews資料照）