藍心湄激動甩巴掌 林心如撫臉傻站原地NOWnews今日新聞 (2017-05-19 00:00)
衝著與藍心湄的好交情，林心如為了《女人我最大》15周年亮麗現身，身材纖細的她完全看不出生過小孩的痕跡，被藍心湄說：「妳真的太適合生小孩了！小孩又笑咪咪的，應該要多生幾個。」林心如過去吃東西從不忌口，但卻在坐月子時，嘴饞偷吃鹹酥雞，結果寶寶似乎因喝母奶影響，臉上長了小疹子，嚇得她再也不敢亂吃。
十年好友最後結為夫妻，林心如從林小姐變霍太太，笑說：「因為他都在拍戲，感覺跟單身沒什麼兩樣，只差在多了一個寶寶。」雖然當了媽，但她沒想過放棄熱愛的演藝事業，但現在寶寶還小，拍戲地點還是以台灣為主，也跟老公霍建華協議好，兩個人不行因為工作同時不在台灣，說起女兒，林心如掩不住滿臉笑意。
身為實力派演員的林心如，初出道時也曾因生澀演技被副導諷刺，只好躲在廁所裡哭，哭完擦乾眼淚裝沒事繼續演，這次在節目中，林心如與主持人大飆演技，藍心湄抽中母親角色，要大罵林心如不孝女，加上甩巴掌，「我怎麼打得下去啊！」不過林心如說：「沒關係，可以借位啊。」沒想到藍心湄竟回：「我從來不借位的啊！」正式演出時，在激動怒吼後加上響亮的一巴掌，讓全場震懾，一演完，林心如輕撫左臉說：「我真的有被嚇到，不是因為被打，而是心湄姊一開口，情緒好逼真。」
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