▲張秀卿打扮成濟公，戴臭頭套崩潰了。（圖／豪記唱片，2017.05.18）

張秀卿將推出台語專輯《阿哥哥》，日前帶著搭檔莊振凱上《飢餓遊戲》，在玩遊戲的時候被莊振凱頻算計，只好被迫戴上發臭的頭套，讓有潔癖的張秀卿回家洗頭洗了一小時，還發出毒誓「寧可聞屁味，也不要戴發臭頭套」。

張秀卿和莊振凱在節目上玩猜拳，猜輸的她被迫變裝「濟公」要戴著發臭的禿頭頭套上街。張秀卿回家後拚命洗頭，還洗到髮尾都打結了，只好忍痛剪掉，她還發毒誓「寧可聞屁味，也不要戴發臭頭套」！張秀卿無奈地安慰自己，「被嫌大隻佬與醜都不重要，重點是還好沒被認出，讓我鬆了一口氣。」

張秀卿笑說，只要和莊振凱搭在一起，就是一場雞同鴨講，但提到對唱就是好搭擋，張秀卿哭點低，每次唱情歌都會忍不住情緒，而莊振凱磁性的嗓音，更加讓人催淚。這次兩人合作新歌〈堅持的愛〉張秀卿直說，「其實我很怕唱這首歌，只要唱第一句，淚水就潰堤，只能盡量想好笑的事，來緩衝想哭的衝動。」張秀卿回首與老公的感情路，和兩人為了做人所付出的辛苦，張秀卿感謝老公的陪伴，現在也以平常心面對。

▲莊振凱和張秀卿合作新歌。（圖／豪記唱片，2017.05.18）