新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，德國最高法院今日表示，已將Uber Black打車服務違法一案委託給歐盟最高法院「歐洲法院」(European Court of Justice )來裁決。

Uber Blcak是Uber聯手汽車租賃公司推出的打車服務，擁有合法司機。但德國最高法院稱，Uber Black服務違反了的德國的反壟斷法。至於是否違反了歐盟的法律，還需要交由歐洲法院來裁定。

早在2015年，Uber就已經中止在德國提供低端打車服務UberPOP。原因是該服務雇傭沒有計程車營運牌照的司機開展服務，被德國法院叫停。之後，Uber在德國市場轉而專注於Uber Black服務。

上周，Uber在歐洲市場已經遭遇迄今為止最嚴峻的挑戰。因為歐洲法院有意認定Uber是一家交通服務公司，而不是一家應用(App)公司。(李明)