Uber打車服務合法性將由歐洲法院裁決北京新浪網 (2017-05-18 21:02)
新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，德國最高法院今日表示，已將Uber Black打車服務違法一案委託給歐盟最高法院「歐洲法院」(European Court of Justice )來裁決。
Uber Blcak是Uber聯手汽車租賃公司推出的打車服務，擁有合法司機。但德國最高法院稱，Uber Black服務違反了的德國的反壟斷法。至於是否違反了歐盟的法律，還需要交由歐洲法院來裁定。
早在2015年，Uber就已經中止在德國提供低端打車服務UberPOP。原因是該服務雇傭沒有計程車營運牌照的司機開展服務，被德國法院叫停。之後，Uber在德國市場轉而專注於Uber Black服務。
上周，Uber在歐洲市場已經遭遇迄今為止最嚴峻的挑戰。因為歐洲法院有意認定Uber是一家交通服務公司，而不是一家應用(App)公司。(李明)
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Lenovo】X3100 M5 直立式伺服器
- 品家居 朵雅莉2尺四抽高鞋櫃/玄關櫃-60x40x180cm-免組
- 【Patriot美商博帝】DDR3 2133 16GB 桌上型記憶體(2x8GB雙
- OGIO APOLLO 15 吋阿波羅電腦後背包（黑色）
- COACH 藍色全皮拼接尼龍雙肩電腦後背包(大)
- Chloe 同名2016幸福雪橇限量禮盒＋紙袋
- HITACHI日立SF140XWVSL(星空銀) 14公斤躍動變頻洗衣機
- 【美國康寧 CORELLE】清晨微風方盤4件組_4MBZN02
- 神攝手 M3 多媒體娛樂高畫質觸控螢幕導航機-快
- 【BENRO 百諾】67mm SHD CPL-HD UCLA WMC/SLIM 16層奈米超
千元手機屢遭差評 原來問題出在了這兒【北京新浪網】
主打靜音低功耗 NVIDIA GT 1030顯卡評測【北京新浪網】
這款Steam遊戲根本「不存在」 卻讓數千人沉迷其中【北京新浪網】
地球為何出現奇怪閃光？NASA解開數十年謎題答案【北京新浪網】
Moto E4 Plus渲染圖曝光：5000mAh電池【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》