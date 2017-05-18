▲洪秀柱有養貓狗和象龜，還讓汪星人上學訓練動作。（圖／NOWnews攝，2017.05.18）

國民黨主席洪秀柱參選黨主席，她今（18）日上《NOWnews今日新聞-龍談大小事》直播節目暢談，分享內容不只有硬議題，還趁機解答讓網友猜不透的各式麻辣問題。

網友對小辣椒洪秀柱的印象，普遍是有正義感、剛正不阿，紛紛好奇擁有此形象的她，真的會喜歡寵物？洪秀柱說，她家有養象龜、貓與狗，之前住在立法院副院長官邸時，院子空間大，剛好友人有一隻棄養的象龜，柱柱姊覺得牠可憐，就收養這隻象龜。

此外，她還有養貓，這隻貓原是流浪貓，她幫牠結紮、還餵牠飼料，這隻貓也很妙，之後會定時到她家吃飼料，久而久之，她就養了一隻「流浪貓」；另外，洪秀柱也養狗，還會讓汪星人上學訓練動作，她已養這隻狗十多年，但可惜牠走了。

對洪秀柱來說，貓、狗和象龜都很重要，因為寵物也是生命，以養「流浪貓」為例，她對貓好，貓也對人好，還會跟柱柱姊分享牠捉來的寶物（老鼠）。

網友除了關心洪秀柱的寵物外，也好奇她愛漂亮嗎？ 柱柱姊笑回：「哪個人不愛漂亮？她才不相信，但她不是愛漂亮，是愛整潔。」由於家庭環境及母親教育的緣故，洪秀柱從小習慣將自己打扮得乾乾淨淨，包括衣服和假髮，都弄得十分整齊。

值得一提的是，洪秀柱會一直戴假髮，也和乾淨整齊相關。她回憶，當初會戴假髮，是因罹患乳癌，須進行切除手術與化療，頭髮因化療副作用掉光，所幸她早有準備髮片和假髮，戴假髮後發現，假髮方便好整理，又節省染頭髮時間，讓外貌更整潔，便養成戴假髮的習慣。