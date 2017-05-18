挺除罪化 段宜康：通姦罪是落伍的刑罰中央社 (2017-05-18 20:52)
（中央社記者溫貴香台北2017年5月18日電）司改國是會議第五分組第六次會議今天通過通姦除罪化決議，民進黨立委段宜康今天表示，全力贊成，通姦罪是落伍而不公平的刑罰。
司改國是會議第五分組第六次會議今天通過通姦除罪化決議，建議廢止刑法第239條「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，以免造成壓迫女性實質不平等。
立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康晚間表示，全力贊成。他主張應該回歸民事訴訟，通姦罪是落伍而不公平的刑罰。
立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委蔡易餘表示，他不認為通姦除罪化是這次司改國是會議最主要必須處理的議題，不過，未來立法院會好好討論。
律師背景、民進黨立委周春米說，夫妻忠誠問題是否能夠透過刑事責任而達到目的，台灣社會討論通姦除罪化很久，如果司改國是會議的委員認為通姦應除罪，她表示尊重，可以討論，但林奕含案與通姦除罪化沒有必然與直接的關係，不要因為個案討論立法。
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