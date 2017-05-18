（中央社記者郝雪卿台中18日電）在台中市經營刈包店的黃姓老闆，昨晚深夜到派出所報案指稱林姓員工叫不醒，警方說，到場發現員工頭部重創身亡，黃男才承認不滿死者要離職，才持鐵鎚打死林男。



台中市警察局第三分局立德派出所指出，刈包店黃姓老闆17日深夜10時前來報案指稱，林姓員工趴在工作桌上「叫也叫不醒」，警方前往現場時發現，林姓員工頭部重創，地面上有血跡，已明顯死亡，懷疑死因不單純。



警方指出，經詢問，黃姓老闆才承認是持鐵槌打死林男並供稱，17日凌晨1時左右，他與林姓員工（34歲）兩人相約外出喝酒，於當天凌晨約5時離開酒店，約清晨6時左右回到刈包店。



警方表示，林姓員工任職才1個多月，兩人不久前去唱歌喝酒時，林男與傳播妹發生衝突被控告傷害，黃認為自己幫忙處理這起官司，但林不知感恩圖報，竟還要離職。



警方說，兩人因而在店內起衝突，黃男持鐵槌，而林男則拿玻璃瓶互毆，黃事後有問林是否要送醫，林男說不要，於是黃男就去睡覺，等晚上約8時起床，發現林男「叫也叫不醒」，昨晚10時到派出所報案，全案依殺人罪嫌移送法辦。



根據附近鄰居表示，刈包店於前年7月開幕，剛開始生意不錯，但老闆脾氣不好，常聽到老闆的火爆叫罵聲，3週前因打傷另一名員工被提告，刈包貼出停業公告，這次還傳出人命，相關案情仍待進一步釐清。1060518