酒後持鐵槌打死員工 還謊稱員工叫不醒中央社 (2017-05-18 20:49)
（中央社記者郝雪卿台中18日電）在台中市經營刈包店的黃姓老闆，昨晚深夜到派出所報案指稱林姓員工叫不醒，警方說，到場發現員工頭部重創身亡，黃男才承認不滿死者要離職，才持鐵鎚打死林男。
台中市警察局第三分局立德派出所指出，刈包店黃姓老闆17日深夜10時前來報案指稱，林姓員工趴在工作桌上「叫也叫不醒」，警方前往現場時發現，林姓員工頭部重創，地面上有血跡，已明顯死亡，懷疑死因不單純。
警方指出，經詢問，黃姓老闆才承認是持鐵槌打死林男並供稱，17日凌晨1時左右，他與林姓員工（34歲）兩人相約外出喝酒，於當天凌晨約5時離開酒店，約清晨6時左右回到刈包店。
警方表示，林姓員工任職才1個多月，兩人不久前去唱歌喝酒時，林男與傳播妹發生衝突被控告傷害，黃認為自己幫忙處理這起官司，但林不知感恩圖報，竟還要離職。
警方說，兩人因而在店內起衝突，黃男持鐵槌，而林男則拿玻璃瓶互毆，黃事後有問林是否要送醫，林男說不要，於是黃男就去睡覺，等晚上約8時起床，發現林男「叫也叫不醒」，昨晚10時到派出所報案，全案依殺人罪嫌移送法辦。
根據附近鄰居表示，刈包店於前年7月開幕，剛開始生意不錯，但老闆脾氣不好，常聽到老闆的火爆叫罵聲，3週前因打傷另一名員工被提告，刈包貼出停業公告，這次還傳出人命，相關案情仍待進一步釐清。1060518
關鍵字：
上一則：國安會秘書長由嚴德發出任
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HB 行動電源．golf 行動電源．Apotop 行動電源．QLA 行動 電源．JUMBO 行動電源．行動電源 8800mAh 認證．行動電源 5000．USB 行動 電源．Power 12000mAh 行動電源．Luxa2 行動 電源．ineno 行動電源．SCJ 行動電源．行動電源 10000mah．GGMM 行動電源．mfd 行動電源．龍貓行動電源．SANYO 行動電源．3m 行動電源．華碩 行動電源．Yang 行動電源．cipu 行動電源．20000mAh 大容量行動電源．12V 行動 電源．QLA 行動電源．ASUS 行動 電源．lomui 行動電源．net 行動電源．Kitty 行動電源．YADI 行動電源．行動電源 6000
本報點評--蔡總統對兩岸關係看法脫離實際【中央網路報】
本報透視集--到底誰是執政黨？【中央網路報】
KMT/邱毅：洪秀柱就是民進黨最怕的對手【中央網路報】
本報社評--民進黨更像外來政權【中央網路報】
北部民眾請注意 18日下午萬安演習別亂跑【NOWnews今日新聞】