（中央社金門縣18日電）金門縣新湖漁港港內今天發現一隻迷航綠蠵龜，這是金門地區近10多年來首次發現的活體海龜通報案例，尤其背甲及頭部呈紅色光澤，吸引眾人目光。獸醫正觀察綠蠵龜狀況，將擇期野放。



金門縣政府表示，區漁會上午通報港內有海龜緊靠漁船追咬垃圾，經過驅離無效；為了避免遭漁船螺旋槳打傷，隨即派員打撈上岸。



縣府人員抵現場後，透過海龜救傷通報平台確認是綠蠵龜。金門野生動物救援暨保育協會獸醫江宜倫檢視，並透過向海生館獸醫線上諮詢，發現這隻綠蠵龜脖子背側、後肢有黃色結痂樣傷口，疑似寄生蟲感染，立即交由水試所暫時收容觀察；待情況穩定後，再進一步檢查。



縣政府建設處表示，這隻綠蠵龜精神及食慾良好，將在完成評估攝食、潛水、活動力及身體檢查報告正常後，擇期野放。



建設處表示，這隻綠蠵龜重5.5公斤，背甲長35公分，因為以海藻等植物為主食，綠色素的累積導致其脂肪呈綠色，所以稱作綠蠵龜；由於這隻海龜年紀較輕，背甲及頭部則呈現紅色光澤，吸引眾人目光。



建設處說明，在過往的訪談資料中，在塔山等處海岸曾有海龜上岸產卵紀錄，但隨環境改變，金門地區近10餘年來已無活體海龜通報案例；103年在北山海岸有民眾發現腐爛海龜遺體，但因腐化嚴重無法確認種類；此外，105年7月1在料羅灣也曾發現由廈門大學野放的綠蠵龜死亡個體。



常年進行海龜救傷及調查的國立海洋大學教授程一駿表示，若在港灣或海岸發現活體海龜，切勿任意捕撈或碰觸，盡量讓海龜自行離開人類活動海域；農委會林務局則是呼籲，所有的海龜都是保育類野生動物，漁民在海上作業發現混獲海龜時，請主動撥打海巡署報案專線「118」通報。1060518