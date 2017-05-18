菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)今天(18日)說，他想要將那些反對掃毒政策的人砍頭，並警告在他的反毒戰爭中，可能會有多達5萬人死亡。

在杜特蒂表達上述強硬立場之前，菲國政府為了回應歐洲聯盟批評菲國強硬的掃毒政策，已通知歐盟不再接受歐盟的發展援助。

杜特蒂的發言人說，因為菲國認為歐盟干涉菲國內政，拒絕歐盟的援助。

杜特蒂堅稱他不會被批評掃毒戰爭的言論嚇倒，人權團體指控杜特蒂的反毒作法觸犯危害人類罪(Crimes Against Humanity)。

杜特蒂今天在菲國南部一座大橋的啟用典禮上，致辭時說：「不要相信那些人權批評者，若是你們做了(跟毒品有關的犯罪)，我會砍掉你們的頭。」

杜特蒂接著說：「我不會受到任何威嚇的影響。要把我關起來，那就關吧。若是他們說我應該入獄，好的，就這樣，我可以付出代價。」

杜特蒂說，人權活躍份子聲稱已有1萬人在他去年上任後，展開的反毒戰爭中死亡，但他警告說，在他把毒品從社會上根除的掃毒戰爭中，還會有更多人死亡。

他說：「應該會到5萬人吧！我真的會把他們幹掉，即使我會下地獄，我可以在監獄裡蹲到爛掉，我一點都不介意。我已老了。」

另外，歐洲聯盟駐菲律賓大使傑森(Franz Jessen)17日表示，菲國政府已經告訴歐盟，未來將不再接受歐盟的發展援助，此舉將使菲律賓南部戰亂地區窮人的援助計畫遭到威脅。

傑森說，菲律賓拒絕歐盟援助，將影響到原本要用在南部穆斯林社區的2.5億歐元(約2.79億美元)。