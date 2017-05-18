國安會秘書長由嚴德發出任中央社 (2017-05-18 20:50)
總統府發言人黃重諺宣布，總統蔡英文18日決定國安會秘書長由國安會首席諮詢委員嚴德發（圖）出任，預定下週到任。（檔案照片）中央社 106年5月18日
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