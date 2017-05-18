文山區淹水機率大減 里長高呼好爽中央社 (2017-05-18 20:50)
台北市文山區福興路排水工程18日完工，未來當地遇強降雨積水機率大大減少，當地里長蘇瓏議（中）更向媒體大喊，「我好爽」。中央社記者游凱翔攝 106年5月18日
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