蝦味先疑過期原料製造 中市稽查下架中央社 (2017-05-18 20:50)
高雄地檢署查獲知名零食蝦味先疑以過期原料製造，台中市衛生局18日啟動下游業者稽查行動，相關產品要求下架，包括蝦味先等各式口味包裝逾8000包。（台中市衛生局提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年5月18日
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