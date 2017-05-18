海科館推重現北火足跡（2）中央社 (2017-05-18 20:50)
國立海洋科技博物館與台電合作，以光雕、AR擴增實境、除役機裝置藝術（圖），結合老照片特展等，推出「重現北火足跡計畫」，找回老電廠的歷史足跡，歡迎民眾前往參觀。中央社記者王朝鈺攝 106年5月18日
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