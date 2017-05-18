高雄新飯店驚豔登場（2）中央社 (2017-05-18 20:50)
高雄一家高檔飯店即日起試營運，提供無微不至的管家服務，店內設施及餐點也處處令人驚豔。圖為飯店頂樓無邊際露天泳池。中央社記者程啟峰高雄攝 106年5月18日
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