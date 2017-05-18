高雄新飯店驚豔登場（1）中央社 (2017-05-18 20:50)
高雄一家高檔飯店即日起試營運，提供無微不至的管家服務，店內設施及餐點也處處令人驚豔。圖為年輕西餐主廚陳俊龍以在地食材結合日、義、法式精髓，烹調出精緻美味料理，令人食指大動。中央社記者程啟峰高雄攝 106年5月18日
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