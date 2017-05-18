總統府公布萬安演習照片 秘密通道曝光（1）中央社 (2017-05-18 20:50)
北部萬安演習18日登場，總統府內也進行防空疏散演練。總統府事後公布相關照片，其中，總統蔡英文（左2）聽取國防部長馮世寬（左3）簡報的照片，讓外界一窺總統府秘密通道。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 106年5月18日
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