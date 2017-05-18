（中央社記者葉素萍台北2017年5月18日電）北部萬安演習今天登場，總統府內也進行防空疏散演練。總統府事後公布相關照片，其中，總統蔡英文聽取國防部長馮世寬簡報的照片，讓外界一窺總統府秘密通道。



這個秘密通道是在總統府3號門、記者工作室旁。



萬安演習開始前，媒體目擊總統府副秘書長姚人多、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長陳俊麟等人在密道口等候蔡總統到場。



總統府會後公布演習照片，包括，國軍弟兄執行任務操演；總統府演習防空疏散演練，蔡總統聽取國防部長馮世寬簡報。



照片當中，總統府秘密通道也曝光，據了解，這條通道是直達舊的國防部博愛大樓（現為廉政署辦公處所）；秘密通道入口，每天都會有不少參訪總統府的民眾經過，但無人知道這是秘密通道。