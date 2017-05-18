今天，P社的一眾遊戲進行了調價，雖然不是針對國區，而且國區的漲幅也不是最兇猛的，但還是有玩家通過改差評將自己對P社這一行為的不滿表達了出來，就連價格沒有進行改動的《群星》也在這次的風波中不幸躺槍，不禁讓人想起了才剛剛過去不久仍然一點就炸的「尼爾412」事件，幾日前才改成了「標準版」的小姐姐價格沒有任何改變，到底遊戲漲價這一行為是不是能成為玩家給差評的理由，同時這樣的「連坐」刷差評是否合理呢？

當減價變成漲價，玩家…

讓我們先來縷一縷今天才被新鮮刷差評的Paradox漲價風波。

這次P社漲價的遊戲都是發行了超過了一年多的舊作，基本上無論是國區還是其他涉及到漲價地區的玩家，想買的都早就入手了，剩下可能會受到影響的就是那些被安利了，想要入坑的新玩家，但不低的漲價幅度卻難免讓人心中不爽，例如四萌之一的《鋼鐵雄心4》，對新玩家來說，沒有對比還好，面對133元的原價和如今206元的現價，心裏不平衡也是人之常情，但這部分玩家並不是在Steam上給出差評的人，畢竟他們連遊戲都沒買，最多也就在其他地方抱怨抱怨，吐槽一下。

真正因為漲價給P社遊戲差評的正是那些原價買了遊戲的玩家（遊玩時間超過兩小時），其中一些玩家給出的理由和上面的觀點不謀而合：「你這麼大漲，我要如何安利給新人」，另外一些玩家則表示，「本來就沒中文，還漲價，如何不差評」。

不過需要注意的是，這次P社的漲價涉及的地區非常廣，而國區只是其中之一，例如？？俄羅斯、印度、馬來西亞、土耳其等等都在此次的調節範圍之內，而且國區即便在經過漲價之後在一眾地區中，依舊是低價的，美區的價格基本沒有太大的改動。Steam這種不同區不同價格的設定本就為調價給出了可能性，對已經習慣了低價的國區玩家來說，正版意識比起幾年前已經提高了太多，但習慣價格可能還要再經歷一個漫長的過程。至於腦洞大開的鵝廠、P社什麼的…5%應該是不會影響到這麼大範圍的全球性調價的。

這其中，比較冤的就是《群星》了，雖然數量不多，但還是有玩家將自己的怨氣撒到了它的身上，不禁讓人想到了上次同樣被波及的SE的其他遊戲，《最終幻想》《古墓麗影》都因為《尼爾：機械紀元》的漲價被一些玩家刷了差評，如果說漲價的遊戲被給出差評還在清理之中，那這種遷怒其他遊戲的行為又是否還能被冠上合情合理的帽子？

躺槍的《群星》

當然另外也有一些國區的玩家專門去打了好評，目的是抵消差評的影響，紅藍對比十分明顯，十分耐人尋味。



也有趕來抵消差評的玩家

或許是有《尼爾：機械紀元》的價格突然暴漲在前，玩家們對這件事的怨念太深，P社好巧不巧的撞上了玩家心中仍未散去的陰影，才會讓一些玩家將這團無處發泄的怒火撒到了Steam的評價上。

所以，你認為因為漲價而給遊戲差評，甚至波及到一些無辜的遊戲，到底是在表達自己的觀點：不給它們差評，就不能讓官方看到玩家的態度，還是只是單純的披著ZZZQ的皮呢？不妨說出你的觀點。