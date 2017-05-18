動作遊戲《嗜血印》預告首曝 御天降魔傳團隊新作北京新浪網 (2017-05-18 20:30)
由《御天降魔傳》團隊打造的動作遊戲《嗜血印》曝光首支預告片。
《嗜血印》預告：
遊戲預告片充滿了仙俠色彩，打鬥場面暢爽激烈。從預告片來看，本作似乎有男女雙主角可切換使用，遊戲中還包含了一些平台動作元素。
目前官方尚未公佈遊戲的相關細節。
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