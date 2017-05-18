新浪科技訊 5月18日晚間消息，因認為網路問答社區知乎網上發表的帖子侵犯了自己的名譽權，摩拜單車創始人胡瑋煒將北京智者天下科技有限公司（「知乎」網站經營者）訴至法院，並索賠10萬元。

今晚，摩拜和知乎對此事分別發表了聲明。

摩拜方稱，有自媒體發佈文章，引用了來自知乎某用戶的一條評論，毫無根據地誹謗、中傷包括胡瑋煒在內的摩拜單車管理層。此後相關文章在網上大肆傳播，並使用了上述「知乎用戶評論截圖」，胡瑋煒已保留相關證據，通過法律途徑要求平台披露該用戶及其造謠行為的詳細信息。

知乎方則回應，在未接到司法機關要求前，知乎無權將用戶個人的隱私信息轉交他人。如後續司法機關提出明確要求，配合司法機關工作是知乎應盡的義務。（韓大鵬）

摩拜聲明原文：

關於摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒女士起訴知乎一事的說明

5月10日晚19點左右，摩拜單車注意到微信公眾號為「李安嶙」的自媒體發佈一篇文章，引用來自知乎某用戶的一條評論，毫無根據地誹謗、中傷包括胡瑋煒在內的摩拜單車管理層。摩拜單車第一時間依據知乎的投訴舉報流程，對該誹謗言論進行投訴，並在當晚得到知乎方面的及時受理和處理

此後，仍有數百篇自媒體文章、網站無署名稿件大肆傳播上述「知乎用戶評論截圖」，誤導輿論、損害摩拜單車商譽及管理層名譽。

為維護個人名譽和公司合法權益，摩拜單車創始人兼總裁胡瑋煒女士已保留相關證據，並於5月12日通過正規法律訴訟流程，對該用戶評論發出的平台提起訴訟，訴求之一是通過法律途徑要求平台披露該用戶及其造謠行為的詳細信息。

摩拜單車堅決反對一切造謠、誹謗行為；對於任何惡意造謠誹謗的媒體平台、公眾號和個人，摩拜單車將堅決採取法律行動，維護企業合法權益。

知乎聲明全文：

5 月 10 日當晚，知乎接到被侵權方依照上述流程所提交的侵權投訴。根據被侵權方提供的具體資料，在確認該內容的確侵犯了企業合法權益后，知乎於當晚對該回答內容進行了處理，設置為「建議修改」狀態。今天下午 4 點，在海淀法院的主持下，雙方已完成了初步證據交換工作。

一直以來，知乎都不歡迎侵權、謠言、誹謗類信息。我們也從未藉助自有渠道主動傳播或間接鼓勵過任何謠言和及疑似誹謗內容。遇個人及品牌正當、合法權益被侵權的情況，權利人可通過「舉報」功能及侵權舉報郵箱進行投訴，我們會第一時間進行審核處理。

同時，在合法合規的前提下，保護用戶的隱私信息是知乎平台的義務。因此在未接到司法機關要求前，知乎無權將用戶個人的隱私信息轉交他人。如後續司法機關基於案件案情提出明確要求，配合司法機關工作也是知乎的應盡義務。

遵循即將於 6 月 1 日正式施行的《中華人民共和國網路安全法》第二十四條的規定要求，知乎將在近期進一步強化帳號實名認證。 基於「後台實名、前台自願」原則，經過實名驗證的用戶，可在前台選擇實名或匿名形式展示。如因發表的內容引發糾紛，知乎將配合司法機關依法提供用戶信息。