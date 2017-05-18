替黨落淚 洪秀柱：希望能改變我的政黨NOWnews今日新聞 (2017-05-18 20:03)
國民黨主席候選人洪秀柱今（18）日接受《NOWnews今日新聞-龍談大小事》專訪時表示，她很少公開哭，「我覺得哭多沒出息，沒事就不要哭」，重點是要把問題解決好，距離她上一次哭的時候，是她在演講的時候，說出她希望能改變她的政黨的時候，才哽咽落淚。
洪秀柱說，上次掉淚時是在一個演講場合，談到現在的國民黨，想到國民黨跟當時創黨建國的精神已經不一樣了，淪為醬缸文化，而她希望能努力改變她的政黨；同時她想到過去一年中，她被外界嘲諷、批評、羞辱與挫折，當時千頭萬緒湧上心頭，才因此哽咽落淚。
但洪秀柱強調，哭並不能解決問題，「哭多沒出息」，有甚麼用，最重要的是要把問題解決就好，希望能夠為國家找出一條正確的道路；主持人唐湘龍追問，「換柱事件」有沒有哭，對此，洪秀柱認為換柱有甚麼好哭的，「不就是換柱而已！」
而洪秀柱的私領域也讓大家非常好奇，網友提問有沒有曾經小鹿亂撞過，洪秀柱笑著回應，現在根本不會有這樣的感覺，年輕時期難免會有，「少女情懷總是夢」，看到一些心儀的男生，心裡本來就會有心動的感覺。
不過洪秀柱也自嘲，自己在這方面也很麻煩，真的有人在追求她的時候，她反而覺得這些追求者都沒甚麼真材實料，她母親還常笑她聽別人講話的時候，「上聯還沒說完，下聯就在那邊等了」。
至於有沒有曾經與男性論及婚嫁，洪秀柱說，她跟曾經交往的男人都沒有結果，也沒有山盟海誓，「因為她也不會答應別人」；但洪秀柱也澄清，她雖然看起來很辣，但其實非常「溫柔婉約」，而且她常都會跟婦女同胞說，甚麼家事都不會做沒關係，只要會一件事，「向老公撒嬌」，事情就都能解決了。
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