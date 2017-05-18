扁出席募款餐會 柯建銘二度南下溝通中央社 (2017-05-18 19:56)
（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北2017年5月18日電）前總統陳水扁能否出席19日凱達格蘭基金會募款餐會，民進黨立法院黨團總召柯建銘二次、立委蔡易餘一次南下居中協調，蔡易餘說，明天上午可望明朗化。
陳水扁預計5月19日晚上北上參加凱達格蘭基金會辦的募款餐會，凱達格蘭基金會規畫讓陳水扁上台致詞10分鐘，但直到今天下午才向台中監獄提出申請。
民進黨人士表示，民進黨先由立法院司法及法制委員會召委蔡易餘南下與陳水扁溝通，道德勸說由陳水扁應該提出申請，法務部理應不會為難，隨後扁家提出申請，申請理由非常「辣」，讓邱太三非常火大，認為這樣的申請案根本不可能通過，因此石沉大海。
知情人士指出，民進黨團總召柯建銘昨天為此連夜南下，親赴扁家溝通，提出希望陳水扁用錄影方式，但陳水扁拒絕，雙方第一次協調未果，柯建銘今天二度南下。
蔡易餘晚間受訪表示，他16日南下高雄請前總統陳水扁依規定向中監提出申請，不要說這個動作都不做，這也是為難法務部，他只是負責傳遞訊息，陳前總統聽聞後難免有些情緒，陳前總統的想法是4月下旬醫療計畫書內就把519募款活動寫入，沒必要重新申請，但法務部沒注意，雙方是溝通上的誤會。
前總統陳水扁兒子陳致中說，4月25日醫療計畫書就已提出，依照這大半年的運作模式，如果中監沒提意見，視同已提出申請報備，但5月8、9日連續兩天接到兩張措詞激烈的公文。
陳致中不多談僅表示，目前已提出申請，父親是以平常心與老朋友互動，一個非常溫馨的活動，盼外界不要太政治化。
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