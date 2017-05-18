（中央社記者葉素萍台北18日電）副總統陳建仁日前接受美國「時代雜誌」專訪，對於台灣這次未獲邀出席今年的世界衛生大會，陳副總統表達強烈不滿；他也說，截至目前為止，不期望台灣能接到任何形式的邀請。 他也提到，參加像世界衛生大會的非政治組織，「我們不認為任何一種政治妥協是我們參加世界衛生大會的先決條件」。



被問到，「台灣是否可能在最後一刻接到邀請？」。他說，截至目前為止，「我不期望台灣能接到任何形式的邀請」，儘管中國大陸說會處理這些問題，會顧及全球健康及台灣的需要，「但我們認為機會真的很渺茫」。



陳副總統日前接受美國「時代雜誌」(TIME)專訪，總統府今天公布內容。



副總統指出，過去幾個月來，很多國際友人和夥伴努力支持台灣的參與，讓大家更了解這項議題，台灣對此深表感謝。這顯示台灣在世界衛生的寶貴貢獻，已獲得認同。



他說，自1996年至今，台灣在國際醫療和人道的援助金額已超過60億美元，嘉惠80多個國家。台灣在全球防疫的努力，願意分享完善的公共衛生和臨床照護經驗及國際知名的全民健康保險，深獲肯定。遺憾的是，這麼多的努力卻仍沒能讓台灣出席世界衛生大會。



副總統說，健康沒有國界，全球網絡的缺口會減弱防疫工作的成效。儘管台灣今年未獲邀請，衛生福利部仍率團前往日內瓦，以便透過密集雙邊會議，與其他友好國家進行合作與交流，降低台灣缺席世界衛生大會的衝擊。



他強調，台灣參加世界衛生組織，應該基於台灣2300萬人民的健康需要，以及台灣對國際社會的貢獻能力。世界衛生組織只有將台灣納入，才能落實不遺漏任何一個人的承諾。在世界衛生組織和其成立原則之間，不應該有任何阻撓，政治尤其不可。



陳副總統強調，「政治分歧不應凌駕人權與健康，這點很重要」，最近民調顯示，逾7成民眾不認為接受「九二共識」應是台灣參與世界衛生大會的先決條件。



他說，他不認為政治干預對世界衛生組織是件好事；世界衛生組織憲章載明，健康是全人類的人權，不因政治信仰而有所差別，因此政府強烈不滿世界衛生組織的決定，並強烈抗議中國大陸以與健康無關的政治干預，阻撓台灣參與。 陳副總統指出，陸委會曾試圖與中國大陸聯繫，表達參與世界衛生大會的意願，「但沒有得到任何回應」。



他也舉2003年的SARS為例指出，如果當時能提早啟動防疫，能有策略並獲得病毒，那疫情就會更早獲得控制，傷亡就會更少。



另外，陳副總統強調，台灣桃園國際機場每年有超過6000萬人次的入出境旅客。因此不論監測任何種類的傳染病，都必須保持高度警覺。對台灣而言，掌握最新資訊非常重要。



陳副總統說，「台灣申請參與世衛相關技術會議，有超過半數完全遭到拒絕」；台灣無從取得世界衛生大會的資訊。台灣能取得所有已出版的醫學文獻，但是無法取得全球策略、國際合作等資訊。1060518