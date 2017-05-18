黨魁選舉 詹啟賢爆黨員沒收到投票通知中央社 (2017-05-18 20:11)
（中央社記者劉麗榮台北18日電）國民黨主席候選人詹啟賢今天在臉書表示，有支持者反映，在規定期限內繳交黨費，但遲未收到投票通知單，經查詢證實為黨部作業疏失，黨中央必須有一個交代，確保黨員投票權利。
詹啟賢指出，5月1日到3日曾開放黨員查詢選舉人名冊，確認是否有資格參與投票，但多數黨員基於信賴原則，未必會到所屬黨部查詢。但卻發生選務上的重大瑕疵，黨中央絕不能輕率應付，必須有一個明快的交代。
詹啟賢說，呼籲黨員同志，立刻檢查有無收到投票通知單，如果有繳黨費、黨權無虞，卻沒有收到投票通知單，請馬上向所屬黨部查詢，或向詹啟賢競選辦公室檢舉，黨員一定要自覺，大家一起來捍衛此次選舉的公正性，非常重要。
詹啟賢表示，此次選舉過程中，人頭黨員爭議不斷，具投票權黨員總數由22萬多暴增至45萬多人。現在又發生此一情況，造成人頭黨員可投票，現有黨員卻沒票可投，荒謬至極。黨中央絕不能坐視不管，任由黨員權利被做掉。1060518
關鍵字：
上一則：通姦除罪化 藍強烈反對 綠再討論
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HB 行動電源．golf 行動電源．Apotop 行動電源．QLA 行動 電源．JUMBO 行動電源．行動電源 8800mAh 認證．行動電源 5000．USB 行動 電源．Power 12000mAh 行動電源．Luxa2 行動 電源．ineno 行動電源．SCJ 行動電源．行動電源 10000mah．GGMM 行動電源．mfd 行動電源．龍貓行動電源．SANYO 行動電源．3m 行動電源．華碩 行動電源．Yang 行動電源．cipu 行動電源．20000mAh 大容量行動電源．12V 行動 電源．QLA 行動電源．ASUS 行動 電源．lomui 行動電源．net 行動電源．Kitty 行動電源．YADI 行動電源．行動電源 6000
本報點評--蔡總統對兩岸關係看法脫離實際【中央網路報】
本報透視集--到底誰是執政黨？【中央網路報】
KMT/邱毅：洪秀柱就是民進黨最怕的對手【中央網路報】
本報社評--民進黨更像外來政權【中央網路報】
北部民眾請注意 18日下午萬安演習別亂跑【NOWnews今日新聞】