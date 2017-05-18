（中央社記者劉麗榮台北18日電）國民黨主席候選人詹啟賢今天在臉書表示，有支持者反映，在規定期限內繳交黨費，但遲未收到投票通知單，經查詢證實為黨部作業疏失，黨中央必須有一個交代，確保黨員投票權利。



詹啟賢指出，5月1日到3日曾開放黨員查詢選舉人名冊，確認是否有資格參與投票，但多數黨員基於信賴原則，未必會到所屬黨部查詢。但卻發生選務上的重大瑕疵，黨中央絕不能輕率應付，必須有一個明快的交代。



詹啟賢說，呼籲黨員同志，立刻檢查有無收到投票通知單，如果有繳黨費、黨權無虞，卻沒有收到投票通知單，請馬上向所屬黨部查詢，或向詹啟賢競選辦公室檢舉，黨員一定要自覺，大家一起來捍衛此次選舉的公正性，非常重要。



詹啟賢表示，此次選舉過程中，人頭黨員爭議不斷，具投票權黨員總數由22萬多暴增至45萬多人。現在又發生此一情況，造成人頭黨員可投票，現有黨員卻沒票可投，荒謬至極。黨中央絕不能坐視不管，任由黨員權利被做掉。1060518