（中央社台北18日電）中國大陸浙江省寧波市中級人民法院今天公開宣判，中共江蘇省委前常委、秘書長趙少麟因涉行賄、騙購外匯案，一審被判有期徒刑4年，並處以罰金人民幣1500萬元（約新台幣6500萬元）。



大陸中央電視台報導，趙少麟在擔任他的兒子趙晉所經營公司的總顧問期間，非法經營房地產，並行賄價值400萬元以上的財物，幫助趙晉偽造對外貿易合約，騙取政府有關機關審批文件，不法所得高達4170萬美元（約新台幣12.5億元）。



報導指出，寧波市中級人民法院認為，趙少麟的行為分別構成單位行賄和騙購外匯罪，依法應併罰。但鑒於趙少麟自首，同時在騙購外匯罪中屬於從犯，並有檢舉他人重大犯罪的事實，因積極配合辦案，依法減刑。



根據陸媒先前報導，趙晉人稱「趙衙內」，憑藉父親的權力和裙帶關係官商勾結，在南京、濟南、天津等地的建案中，恐嚇毆打拆遷戶，擅自增加樓房層數，透過將臥室處理成「飄窗」（為美化外型而突出外牆的窗戶） 、「裝飾性陽台」的計算方法，無限擴大容積率以牟取暴利，人稱「最牛開發商」。



趙晉在2014年6月遭到調查，受到牽連的除了父親趙少麟外，中共河北省委前書記周本順、江蘇省南京市委前書記楊衛澤等官員也一併被徹查。1060518