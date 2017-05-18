爆料稱《龍鱗化身》或將重啟 微軟已延長註冊該商標北京新浪網 (2017-05-18 19:50)
《龍鱗化身》在今年1月份宣布取消開發，這個消息讓許多玩家們失望不已。作為神谷英樹監督，白金工作室打造的ARPG，《龍鱗化身》原本備受期待。現在距離項目被取消已經過去了4個月，但是有人發現，微軟延長註冊了《龍鱗化身》這個商標。
在美國商標信息查詢網站trademarkia上可以檢索到，微軟在今年5月3日申請了商標延長註冊，該請求已被批准。
現在已經開始有人猜測微軟可能打算繼續開發《龍鱗化身》了，並且有「舅舅黨」已經開始鄭重其事地表示」項目已經恢復，並且由一個和微軟關係親密的團隊負責，很快就會有消息公開。」
當然微軟官方並沒有任何聲明公佈。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
千元手機屢遭差評 原來問題出在了這兒【北京新浪網】
主打靜音低功耗 NVIDIA GT 1030顯卡評測【北京新浪網】
這款Steam遊戲根本「不存在」 卻讓數千人沉迷其中【北京新浪網】
地球為何出現奇怪閃光？NASA解開數十年謎題答案【北京新浪網】
Moto E4 Plus渲染圖曝光：5000mAh電池【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》