《龍鱗化身》在今年1月份宣布取消開發，這個消息讓許多玩家們失望不已。作為神谷英樹監督，白金工作室打造的ARPG，《龍鱗化身》原本備受期待。現在距離項目被取消已經過去了4個月，但是有人發現，微軟延長註冊了《龍鱗化身》這個商標。

在美國商標信息查詢網站trademarkia上可以檢索到，微軟在今年5月3日申請了商標延長註冊，該請求已被批准。

現在已經開始有人猜測微軟可能打算繼續開發《龍鱗化身》了，並且有「舅舅黨」已經開始鄭重其事地表示」項目已經恢復，並且由一個和微軟關係親密的團隊負責，很快就會有消息公開。」

當然微軟官方並沒有任何聲明公佈。