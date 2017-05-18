阿里巴巴2017財年全年收入1582.73億元 同比增長56%北京新浪網 (2017-05-18 19:55)
今天下午，阿里巴巴集團公佈2017財年第四財季財報及2017財年全年業績。財報顯示，阿里巴巴集團2017全年收入1582.73億元，同比增長56%；第四財季，阿里巴巴集團收入為385.79億元人民幣，同比增長60%；非美國通用會計準則下的凈利為104.4億元人民幣，同比增長38%。
具體詳情：
2017財年全年阿里巴巴集團收入為1582.73億元人民幣，同比增長56%；2017財年經調整后凈盈利為578.71億元人民幣。
2017財年第四財季，阿里巴巴集團核心電商業務收入315.70億元人民幣，同比增長47%。全年收入同比增長45%至1338.80億元人民幣。
2017財年第四財季，阿里雲收入為21.63億元人民幣，同比增長103%。整個財年收入規模達66.63億元人民幣，同比上年增長121%。
數字媒體和娛樂業務在財年第四財季的收入達39.27億元人民幣、同比增長234%。全年收入同比增長271%至147.33億元人民幣。
其他方面，中國零售平台年度活躍買家增至4.54億，移動端月度活躍用戶高達5.07億，全年自由現金流687.9億元。
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