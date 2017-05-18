菜鳥聯盟：全國超1000個區縣使用當日達和次日達服務北京新浪網 (2017-05-18 19:57)
新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，阿里巴巴（NYSE：BABA）發佈了2017財年第四季度及全年財報。作為阿里巴巴經濟體的重要板塊，菜鳥網路持續推動物流業向智慧轉型。以電子面單為例，中國零售平台上81%的商家在使用菜鳥標準化的電子面單，這一比例比上一年的60%有了大幅提升。
圍繞電子面單，菜鳥還與中國主要快遞公司一起，全面推動了面單信息的隱私保護。通過在面單上隱藏用戶的手機號碼，消費者無需再費力塗改或撕毀面單了。這是隱私面單第一次在全行業、全社會落地。
在人工智慧領域，菜鳥在2017財年相繼在廣州、嘉興等地啟用了全自動化的智能倉庫，通過大型流水線和各種類型的機器人，實現了智能物流規模化運營和複雜場景下靈活調度的平衡。
2017財年，菜鳥牽頭組建的優質物流服務聯合體——菜鳥聯盟發展迅速。截至目前，全國已經有超過1000個區縣的消費者在使用菜鳥聯盟當日達和次日達服務。
在菜鳥智慧物流的帶領下，中國物流業加速提升服務體驗，已經從比拼價格的「包郵時代」逐步邁向比拼服務的「當日/次日達時代」。
類似的物流服務提升正發生全球各地。菜鳥跨境物流在2017財年幫助全球數十個國家實現了不同程度的物流提速。通過開設海外倉，中國品牌即使出口到遙遠的西班牙，也可以實現消費者下單后當日達和次日達。
隨著菜鳥積极參與eWTP的建設，在杭州、馬來西亞等地陸續部署超級物流樞紐，菜鳥的全球化正在進入快車道。
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