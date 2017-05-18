陸：南韓特使訪北京 會王毅談薩德中央社 (2017-05-18 19:50)
中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）18日表示，南韓總統文在寅特使李海瓚下午將會見中國大陸外長王毅，討論共同關心或「各自關切」的問題。她說，陸方對薩德問題立場「非常清楚」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月18日
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