中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）18日表示，南韓總統文在寅特使李海瓚下午將會見中國大陸外長王毅，討論共同關心或「各自關切」的問題。她說，陸方對薩德問題立場「非常清楚」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月18日