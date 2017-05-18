新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，阿里巴巴集團公佈2017財年（2016年4月1日-2017年3月31日）全年財報。其中，阿里雲該財年營收規模達66.63億元，同比上年增長121%，連續兩年實現三位數增長。

財報顯示，截至2017年3月底，阿里云云計算付費用戶數量達到87.4萬，推動2017財年阿里雲營收達到66.63億元。自2016財年第一季度以來，阿里雲已連續8個季度保持著超過百分百的高速增長，2017財年第四季度（2017年1月至2017年3月31日）的單季度營收為21.63億元，接近阿里雲上一個財年的整體營收30.19億元。

阿里巴巴在財報中透露，阿里雲用戶群體已經從互聯網企業拓展至大型企業，覆蓋金融、媒體、零售、製造、能源、醫療等行業。財報還顯示，在2017財年第四季度，阿里雲共發佈152款新產品和功能，包括智能解決方案。例如利用人工智慧和深度學習技術來拓寬其在新行業中的應用，通過ET工業大腦來幫助企業提升生產力、降低成本等。

據研究機構IDC數據顯示，阿里雲2016年在中國公共雲市場的份額增長了近10個百分點，超過後10位追隨者的規模總和。目前，阿里雲在美國西部、美國東部、澳洲、歐洲、中東、新加坡、香港等全球14個地域設有數十個飛天數據中心，覆蓋全球主要互聯網市場。

阿里雲總裁胡曉明表示，現階段的首要目標是保持對新技術的投資，並將在亞洲市場的優勢擴展至全球。（韓大鵬）