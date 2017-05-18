新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，阿里巴巴集團今晚公佈了2017財年財報。2017財年第四財季（2017年1月1日~2017年3月31日），阿里旗下本地生活服務平台「口碑」通過支付寶結算的支付額達750億元人民幣（110億美元），同比增長257%。

口碑是由阿里和螞蟻金服集團共同投資的本地生活服務公司。和淘寶一樣，口碑的商家入駐、運營、系統能力的開發，均採用平台化的思路。第三方服務商幫助商家入駐口碑並且幫其運營口碑店鋪，第三方軟體開發商則利用口碑平台的介面，為餐飲、美容美髮、休閑娛樂各行業的商家開發定製的專業功能。

2017年，口碑的發展再次提速。今年4月，口碑發佈「碼戰略」，對二維碼進行升級，為商家提供從「二維碼-店鋪-支付」的閉環通路。除了幫助線下商家提高效率降成本外，口碑碼也將加速線下市場的數據化，讓商家擁有了數據化管理線下流量的平台。

目前，口碑平台上的入駐商家超200萬，日交易筆數超2000萬筆。5月，口碑聯合線下百萬餐廳發起「無地溝油」行動。承諾不使用地溝油的餐廳，其口碑在線店鋪會被打上「無地溝油」的標誌並重點推薦。

今年1月，口碑完成了一輪11億美元的融資，領投方包括銀湖資本(Silver Lake)，鼎暉投資(CDH Investments) ，雲鋒基金(Yunfeng Capital)、春華資本 (Primavera Capital)。口碑CEO范馳透露，口碑將在本地生活服務的行業解決方案、數據產品等方面繼續重點投入，讓線下商家更直觀地感受到互聯網技術帶來的效率提升。