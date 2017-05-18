新浪數碼訊 5月18日下午消息，索尼（中國）正式發佈新款全畫幅廣角變焦G大師鏡頭FE 16-35mm F2.8 GM（型號名：SEL1635GM）與超廣角變焦G鏡頭FE 12-24mm F4 G （型號名：SEL1224G）。FE 16-35mm F2.8 GM能勝任自然風光、建築、肖像、體育等題材拍攝，並與已經發佈的FE 24-70mm F2.8 GM、FE 70-200mm F2.8 GM OSS完成了索尼G大師鏡頭系列的大三元。而超廣角G鏡頭FE 12-24mm F4 G則是索尼目前焦距最廣的E卡口全畫幅鏡頭，寬廣的視野範圍讓用戶可拍攝更具衝擊力和空間感的照片。至此，索尼E卡口鏡頭的數量已達到了44款（包含增距鏡和轉換器），覆蓋了12mm-800mm（轉接增距鏡）焦段的範圍，滿足用戶對不同類型攝影題材的拍攝需求。

廣角變焦全畫幅G大師鏡頭：FE 16-35mm F2.8 GM

FE 16-35mm F2.8 GM鏡頭採用16片13組結構，5枚非球面鏡片（包含兩枚XA鏡片）有效消除像差，在整個變焦範圍內，使圖像中心到邊緣均具備出色的解析度表現。通過2枚ED（超低色散）鏡片抑制色差，消除邊緣色散，而納米增透鍍膜技術則有效減少眩光和鬼影，使解析度進一步提高。內置11枚光圈葉片形成圓形光圈，可以在不同光圈設定下呈現同樣出色的焦外表現。

新款鏡頭配備天氣密封功能，同時配備納米鍍膜和氟鍍膜。浮動對焦設計和DDSSM（直驅超聲波馬達）對焦系統，能夠快速、精準和安靜的自動對焦可滿足用戶拍攝靜態影像和動態視頻的需求。並具備可自定義的對焦鎖定按鈕，用戶可根據自己的需求設定不同功能。

16-35mm焦距可營造優秀的廣角效果，勝任自然風光、建築、肖像和體育等拍攝題材。

超廣角變焦G鏡頭：FE 12-24mm F4 G

FE 12-24mm F4 G鏡頭採用17片13組鏡頭結構，其中包含有4枚非球面鏡片，保障從鏡頭中心到邊緣的解析度表現。3枚ED和1枚超級ED玻璃鏡片的採用，可有效減少色差。使用了納米鍍膜與氟鍍膜技術能有效減少眩光和鬼影，使解析度表現更加出色。

FE 12-24mm F4 G鏡頭也配備了與16-35mm F2.8 GM相同的直驅超聲波（DDSSM）馬達，具備快速、安靜與精準的對焦性能，並採用內對焦設計。鏡頭具備防塵防潮能力，且具備可自定義的對焦鎖定按鈕和對焦模式切換開關，滿足專業攝影師的拍攝需求。

12-24mm的視角可拍攝更具衝擊力和空間感的照片，可勝任風光、建築、室內攝影等題材的拍攝。

索尼G大師鏡頭FE 16-35mm F2.8 GM（中國官方售價為17,500元）與G鏡頭FE 12-24mm F4 G（中國官方售價為12,500元）預計將於2017年8月上市。