Paradox旗下多款遊戲在Steam上進行了調價，絕大多數遊戲的價格都上漲了，涉及包括國區、俄區、印度、馬來西亞等區域，對此有玩家在官方論壇上發帖詢問此事。P社官方對此做出了回應。

P社官方表示，此次調價確實是P社自己做的，和V社無關。調整價格的目的是為了讓遊戲價格和當地的購買力相匹配，在全球範圍內創造一個更加平衡的價格。這幾年的價格一直沒有變，而根據貨幣實力、市場波動等多種元素，定期地重新評估價格是一件很平常的事。所有的發行商都會這麼做，P社並不例外。不幸的是，這樣做會導致某些地區價格上漲，對此P社表示歉意，並希望玩家們能夠理解。

P社此次調價后，國區內多款遊戲被被刷差評。現在P社針對調價已經做了解釋，你怎麼看呢？