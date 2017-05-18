事情始末

如同所有Ti冠軍一樣，奪冠后的Wings似乎也陷入了魔咒，所有大賽的成績都不甚理想。電子競技，成王敗寇，沒有成績連呼吸都是錯的，在這種大前提下，各種各樣的矛盾就容易產生了，便有了Wings俱樂部欠薪，隊員發微博離隊的這一系列事件。事情的經過有點長，簡單梳理一下。

1.2017年2月開始，Wings俱樂部兩個月沒有發放工資，加上老闆對選手關心程度不夠，選手心灰意冷，決定離開Wings自己組隊。

2.決定之後幾名選手發函向公司提出解除勞務合同。

3.在D.ACE的督促下，Wings俱樂部向選手補發了工資。

4.Wings五名隊員聯繫到V社，將隊名改為Random。

5.改名之後Random主動找聯盟說明情況，聯盟認為事情需要進一步調解。

6.選手認為已經和公司解除了勞務合同，而且公司正在進行併購流程，不想讓併購方產生誤解或者影響到自己，認為沒有再和原俱樂部調解的必要。

7.在Random參加基輔特錦賽期間，聯盟召開集體會議，決定對Random五名選手做出禁賽處罰，任何俱樂部不得錄用。

8.基輔成績不佳的Random部分隊員流露出想要休息的想法，部分隊員想要繼續職業。

9.Ehome和Wings進行轉會交易Faith_Bian和Y隊，為了完成這次轉會，Y隊不得不向Wings俱樂部道歉，希望雙方和解。

10.跳刀跳刀，Shadow，二冰認為Y和小明鞭背叛了組織，發文怒噴前隊友。

11.Random五名隊員進行了和解，Y和小明鞭也對情況進行了說明。

目前整個事件就是這樣。最終到底是禁賽，還是達成和解走聯盟程序進行轉會還未確定。

此次事件的幾個關鍵點

1.隊員和Wings俱樂部為何爆發矛盾

幾名選手在離隊的微博中聲稱，離開創建Random的主要原因有兩個：一是wings出現拖欠工資的情況，2月8日為發工資的日期，拖欠到了3月15日；3月8日應當發放的工資，最終在聯盟的調解下進行了發放。從法律層面選手有權利與俱樂部解除了勞務合同。二是老闆對他們關心不夠。

作為一個算是半草根的俱樂部，最終奪得Ti6冠軍，成為廣大DOTAer心目中的英雄，Wings俱樂部的管理層相信沒有功勞也是有苦勞的；幾名選手在奪得Ti6冠軍之後，俱樂部獲得兩成的獎金分成，更重要的是名氣的打響，此次之後，誰還敢說Wings是一個二線俱樂部？

如果一直是雙方互贏的局面，也不會出現拖欠工資等等一系列的情況。最主要的矛盾來源是：俱樂部成績不佳。在幾次比賽失利之後，隊員心態難免會出現一些問題，這時候俱樂部和老闆重視程度不夠，造成選手不滿，內憂的情況下想取得成績更是難上加難，隊員開始考慮離隊；因為成績不佳，俱樂部開始考慮併購和出售的問題，導致選手和俱樂部裂隙越來越大。

在強大的王朝都有衰弱的一天，只是Wings衰弱的有點快有點急，在這個衰弱的過程中，處理不當就導致雙方來到了風暴的中心。Wings是一個年輕的俱樂部，各方面都缺乏經驗，在經歷了Ti6的狂歡之後，再體驗各種疾苦，很難像一些老牌俱樂部那樣有豐富的經驗來應對。

2.勞務合同和聯盟規則內的協議矛盾

俱樂部未按時發放工資，隊員依法和俱樂部解除勞務合同有理有據，沒有問題；之前還有一份和俱樂部簽訂的協議，協議中五名隊員仍是Wings隊員，只能代表Wings俱樂部參加比賽出席商業活動，擅自離隊的行為都違反了ACE相關規定，對五名選手的禁賽處罰，ACE也是根據這份協議作出的判定。

ACE的規則肯定是小於勞務法的法規，但是ACE這個禁賽處罰，只是俱樂部之間達成的共識，雖然Wings拖欠獎金有錯在先，但是處罰規定也是按照ACE的規則來的，也沒有觸犯國家規定，雖然兩份合同有一定程度上的矛盾，但是無法強制讓ACE收回判罰。所以Y隊和Faith_Bian想轉會Ehome，不得不向Wings俱樂部示弱，希望走聯盟程序轉會。

3.關於禁賽

禁賽是對一個職業運動員最嚴厲的處罰，雖然在VK的微博當中，並沒有明確曝出禁賽的持續時間，但是這個詞對職業選手來說，太過於殘酷。在傳統體育行業當中，禁賽只是針對那些違反體育精神，有極大問題的選手，而不是在選手和俱樂部出現矛盾的時候，做出這樣的處罰。任何行業都有黑暗面，不乏被雪藏選手和演員，但是禁賽對於這個曾經捍衛過中國DOTA榮耀的五位選手來說，太過於不可思議。

ACE聯盟旗下的俱樂部同意禁賽的出發點，無非是這兩點：1.小俱樂部挖人無望，又不希望其他俱樂部實力坐大；2.大俱樂部覺得自己的權威受到了挑釁，害怕以後還會出現隊員自己離隊的情況。

雖然做了禁賽這個處罰，但從以往的經驗來看，實施下去的可能性很小。首先群眾的輿論就會給ACE無形的壓力，作為去年夏天帶給我們無上榮耀的五位英雄選手，這樣的待遇不可能被玩家所接受。其次，選手和俱樂部的矛盾，並沒有想像中那麼大，反而是俱樂部和俱樂部之間，競爭才是最激烈的，否則就不會出現，剛做完處罰決定，轉眼Ehome就想簽約Y隊和小明鞭的情況。禁賽，只是各個俱樂部經理在會上做的一個口頭協定，為了俱樂部的強大，Ti取得更好的成績，違反一下又怎樣呢？

4.選手的未來

從目前的發展形勢來看，禁賽很難執行下去。作為Ti6冠軍的五位選手，也很難再一起走下去了。Y隊和小明鞭已經有了很明顯的轉會意向，甚至一些行為導致五位兄弟之間也產生了一些矛盾，雖然雙方達成了諒解，但也只能互道一聲珍重了。

在之前Shadow女朋友爆料中得知，最想繼續職業的是跳刀（爆料詳情），但首先爆出轉會的是Y隊和小明鞭，這樣看來其他選手也極有可能想繼續職業，如果Y隊和小明鞭最終能夠轉會Ehome，希望其他三位選手也能夠放下包袱，給自己一個未來。

各方觀點

解說

海濤：「目前國內的Dota2俱樂部，其實大部分還是在用愛發電，從著名的IG王校長，NB牛蛙君，VG丁老闆，到各個不知名的小俱樂部，幾乎沒有在盈利的。選手身價水漲船高，俱樂部對選手的控制力也極度下降，在這種情況下，Ace聯盟這樣的機構出現也就順理成章了，為什麼大家感覺Ace聯盟只幫俱樂部說話？因為俱樂部都快掛了，老闆財大氣粗不在乎，下面具體負責的經理不能不在乎，因此形成攻守同盟幾乎是必然的。」

DC：「聯盟對於選手處罰也不能停留在要麼禁賽、要麼沒事這麼極端的兩面吧。俱樂部的權益要保護，選手的權益更要保護！在WINGS糾紛中，隊員很急，關係到自己的職業生命，近期和長期的職業規劃；各大俱樂部很急，萬一旗下隊員有樣學樣，豈不是也血崩？選手們也很急，這動不動就說要永久禁賽，唇亡齒寒啊。圍觀群眾也很急，這可是TI6冠軍隊伍，臨近TI7了這搞J8呢！但是WINGS老闆和經理，好像一點也不急..... 」

Nada：「ti6被外國人亂干，當時心裏隱約都要動搖了，外國dota叼。只有這些年輕人堅定的告訴我中國人打dota才是最厲害的，所以說什麼我也只站隊選手！」

HOHO：「或許除了ACE，真的也需要一個選手工會了，祝福，不會忘記去年的感動」

選手

Rotk：「WINGS俱樂部不對在先，拖欠工資不積極解決隊員問題，五兄弟離隊做的是不妥，應該先去找聯盟溝通，讓聯盟去制裁俱樂部。之後解決問題再召回他們五個好好溝通，憑什麼禁賽他們五人？我打職業67年了只粉這一支中國隊，理由不用說了，他們在2016年捍衛了所有中國刀客的榮耀！我只是一個旁觀者，我希望最終俱樂部可以跟五兄弟妥善的解決好，希望聯盟能給他們一些幫助。」

xiao8：支持R神！選手代表說話中肯。

國士無雙：「我不懂其他行業，請教下專業人士，一般足球和籃球被終生禁賽都是一些什麼樣的行為.」

玩家

網友對月飲笑花彤：1-我關心的是所說的聯盟制式合同是什麼，跟普通用工合同有什麼區別，對隊員和俱樂部多了哪些條款，是否包含不合理的霸王條約；2，ACE章程是否包含若是不遵守你們所謂都一致通過的會議決定，也就是誰接納誰退出聯盟。但是你有權利不歡迎，不接受，但是沒有權利剝奪其他隊伍接受隊員的權利。

網友香菇滑雞：看完VK的整篇內容，選手和玩家有沒有後背發涼...不是聯盟處罰他們哦，只是我們不帶他們玩了，因為我們不喜歡不聽話的選手。知道為什麼國家要出台勞動法嘛，就是怕大家遇見這樣的資方。

網友蕭山好男紳：我們作為旁觀者，也只能在法律層面來評判這個單獨事件，在我看來我們都不具備在道德層面攻擊wings老闆和選手的資格。大家都擺事實擺依據，反正在我一個旁觀者眼光看來，這次選手明顯的處於極其弱勢的不平等地位中，既然如此，要麼就要督促ace進行內部的自我改革，要麼就要寄希望與出來個老闆再弄個聯盟

關於此事圈內人和水友們各抒己見，但都表達了一個意思：作為為整個中國DOTA做出貢獻的五位英雄選手，最終得到的「禁賽」，是不可理喻也是不能接受的。

此次事件的影響

對於ACE

ACE自成立以來，不否認他們對DOTA職業圈有一定的幫助作用，以前會出現賽事拖欠獎金，俱樂部跑路的情況，這兩年基本沒有發生了，平時也做一些安排賽事，規範俱樂部的工作。當然他們作為俱樂部利益的結合體，規範職業圈也是保障他們的利益。當俱樂部和選手出現矛盾時，俱樂部要保障自己的利益，那選手的權益誰來保護呢？

ACE一直貶大於褒，既然你們的作用是為了整個圈子的發展，為什麼得不到大家的認可？無腦黑和不通事理的玩家是少數的，ACE的構成，決定了他們只是俱樂部權益的代表。當俱樂部和選手的利益出現衝突時，就需要選手的代表來協商解決問題，正如老懟所說，需要一個選手聯盟和ACE相互制約。

對於DOTA愛好者

從事情曝光的那一刻起，不僅是選手和俱樂部兩敗俱傷，同時也傷害了廣大DOTA愛好者的心。在他們心裏留下了潛規則，弄權術的印象，對這個圈子也有點失望。如果這樣對待功勛選手，那我們會不會像LOL一樣，以後只知道吹噓，而失去了冠軍的心。

對於當事人

此事無論是選手還是俱樂部，都是輸家。俱樂部過於輕率的判罰，選手略顯衝動的舉動，都是可以在友好協商的框架下解決的，在考慮還欠妥當的情況下，拍板禁賽的決定，無疑是給自己找不痛快。傷害了選手，傷害了俱樂部的形象，也傷害了廣大玩家。

事情的後續發展還不得而知，不過根據小編目前一些情況來看，Y隊等幾名選手正在和聯盟進行友好協商，很大可能是選手認個錯，給ACE一個台階，然後ACE撤回處罰，Random幾名隊員按照聯盟程序進行轉會。

每次風暴的出現，都是解決問題的契機。希望此事過後，無論是ACE，俱樂部還是選手，都有所成長。