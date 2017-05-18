很多女孩都希望擁有天使的面孔，魔鬼的身材！而韓國網路女主播Choi Somi(米娜)就擁有著讓無數女生羡慕的身材！好身材的她也非常喜歡拍照，經常在網上曬出自己的性感照，僅INS就有近50萬粉絲，每張照片都有好幾千人點讚。

作為最愛拍照的女主播，米娜個人社交網頁更新頻率絕對是首屈一指的，時常看到她對著鏡子的自拍照，將她不符合科學比例的胸大腰細魔鬼身材完全展露無遺，除此之外，修長的美腿也是相當吸引人，簡直就是零缺點。

米娜近照：