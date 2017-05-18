《出包王女》小姨子手辦賞析 黑絲兔女郎再臨！北京新浪網 (2017-05-18 19:14)
今天給大家帶來的是一款來自《To LOVE》里茉茉的兔女郎手辦。有很長一段時間動漫星空都沒有發過這樣的手辦了，所以大家珍惜僅有的機會，一定要多看兩眼！該手辦預訂是明年2月發售，售價為23,800円(含稅)。約為1582元人民幣。
手辦比例為1/4，由於是坐著的，所以全高約為240mm。該角色是銀河系戴比路剋星的三公主。菈菈·薩塔琳·戴比路克的妹妹，跟娜娜·阿絲達·戴比路克是孿生姊妹。擁有使用植物語言的能力。表面個性溫和有氣質，做事深思熟慮，在溫和中卻帶點腹黑的女孩。
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