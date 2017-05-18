新浪科技訊 日期:5月18日晚間消息，阿里巴巴今日發佈截至3月31日的2017財年第四季度及全年財報。第四財季，阿里巴巴營收為人民幣385.79億元(約合56.05億美元)，同比增長60%。凈利潤為人民幣98.52億元(約合14.31億美元)，較上年同期的人民幣53.14億元增長85%。基於非美國通用會計準則，凈利潤為人民幣104.40億元(約合15.17億美元)，較上年同期的人民幣75.56億元增長38%。

2017財年第四財季，阿里巴巴集團經調整的EBITDA為165.97億元，同比增長44%；非美國通用會計準則下的盈利為104.4億元人民幣，同比增長38%。2017財年全年阿里巴巴集團收入為1582.73億元人民幣，同比增長56%；2017財年經調整后凈盈利為578.71億元人民幣。非美國通用會計準則下，財季自由現金流為79.80億元人民幣，2017整個財年自由現金流達到687.90億元人民幣。

中國零售平台年度活躍買家增至4.54億，移動端月度活躍用戶高達5.07億。移動電商平台貢獻了中國零售平台財季收入的85%，移動端變現率超過PC端；中國零售平台全年商品交易額（GMV）達3.767萬億元人民幣，較2016財年破三萬億增長22%。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示：「阿里巴巴集團又收穫了一個成功的財季及財年，展現了我們與平台上5億的消費者成功互動及產生變現的能力。核心電商分部在巨大的規模體量下，仍延續顯著的增長和強勁的現金流，讓我們能夠對雲計算、數字媒體及娛樂進行積極投資，推動中國經濟數字化轉型及優質消費。」

2017財年第四財季，阿里巴巴集團核心電商業務收入315.70億元人民幣，同比增長47%；全年收入同比增長45%至1338.80億元人民幣。公司正在引領面向新零售的拓展，讓線上與線下的商業邊界消失；公司正在發展技術及大數據，賦能線下未來商業的數字化進程。

2017財年第四財季，阿里雲收入為21.63億元人民幣，同比增長103%，自2016財年第一財季以來創下三位數增速「八連冠」記錄。整個財年收入規模達66.63億元人民幣，同比上年增長121%，連續兩年實現三位數增長。截止2017年3月底，阿里云云計算付費用戶數量達到87.4萬，較上一財季增加10.9萬。

此外，數字媒體和娛樂業務在財年第四財季的收入達39.27億元人民幣、同比增長234%；全年收入同比增長271%至147.33億元人民幣，與核心電商業務之間實現協同效應。創新項目和其他業務的財季收入同比增長88%，達到9.19億元人民幣；全年收入29.97億元人民幣，同比增長65%。

阿里巴巴的全球化戰略正在加速布局。財報首次披露，2017財年，在速賣通、Lazada平台的年度活躍海外買家數合計達到8300萬。

第四財季，阿里巴巴國際消費及跨境業務實現較快增長：與政府部門合作，在馬來西亞推出了首個eWTP項目下用於貿易清關及物流的「數字中樞」，用以推動中國與東南亞的跨境貿易。這一數字自由貿易區將推出多種服務以便利跨境貿易，降低市場壁壘，為中小企業提供更為便利的融資渠道。

整個2017財年，國際消費平台全球速賣通年度活躍買家達到6000萬，目前在運營16種包括俄語、西班牙語、法語等語種在內的站點。

創新業務方面，UCWeb國際用戶繼續快速增長。第四財季，UCWeb新聞和內容聚合服務在印度、印尼市場的月度活躍用戶合計1億。