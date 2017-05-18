505 Games發行的沙盒遊戲《傳送門騎士》馬上就要正式發售了。根據零售商杉果遊戲的消息，《傳送門騎士》將在日期:今天下午4點結束為期3個月的「搶先體驗」，且遊戲價格也將從48元上調到68元。

《傳送門騎士》是一款動作角色扮演遊戲，遊戲有著萌系畫風和類似《我的世界》的方塊世界。完善的升級與裝備打造系統讓遊戲有著豐富的可玩性，簡單的操作讓輕度玩家也能駕馭遊戲，不會拖隊友的後腿。

遊戲中，玩家身處在一座小島之上，想要到達其他島嶼，必須找到隱藏的傳送門。而在尋找的過程中，玩家就要在小島上探險，殺死怪物，提升等級，收集素材，打造裝備。在遊戲中，玩家還會遭遇各種史詩級boss的挑戰。如果覺得一個人的冒險太沉悶，還可以叫上基友一起聯機，在歡聲笑語中即使是刷材料也會變得更加輕鬆。

遊戲在」搶先體驗「階段即加入了簡體中文支持，目前國區玩家的購買量也相當龐大，想要找到幾個國人玩家聯機應該不難。

目前本作在Steam獲得了6300多篇，好評率達到84%，遊戲品質值得肯定。如果你對這款遊戲感興趣，不妨在它正式發售漲價前趕快購入吧。

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（編輯：不高興）