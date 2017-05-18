遊戲名稱：落水狗：血戰日

英文名稱：Reservoir Dogs: Bloody Days？

遊戲類型：動作遊戲ACT

遊戲製作：Big Games

遊戲發行：Big Star Games

遊戲平台：PC

遊戲語言：中文

遊戲專題：http://www.ali213.net/zt/

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【遊戲介紹】

《落水狗：血戰日（Reservoir Dogs: Bloody Days ）》是一部改編自著名導演昆汀·塔倫蒂諾（《低俗小說》、《殺死比爾》導演）1992年經典電影《落水狗》的一款獨立遊戲。

【遊戲截圖】