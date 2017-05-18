昆汀經典電影改編《落水狗：血戰日》官方簡中HI2U免DVD光碟版下載發佈北京新浪網 (2017-05-18 18:35)
遊戲名稱：落水狗：血戰日
英文名稱：Reservoir Dogs: Bloody Days？
遊戲類型：動作遊戲ACT
遊戲製作：Big Games
遊戲發行：Big Star Games
遊戲平台：PC
遊戲語言：中文
遊戲專題：http://www.ali213.net/zt/
點擊進入《落水狗：血戰日》官方簡中HI2U免DVD光碟版下載地址
【遊戲介紹】
《落水狗：血戰日（Reservoir Dogs: Bloody Days ）》是一部改編自著名導演昆汀·塔倫蒂諾（《低俗小說》、《殺死比爾》導演）1992年經典電影《落水狗》的一款獨立遊戲。
【遊戲截圖】
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