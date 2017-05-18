日本一今天公佈了恐怖遊戲《深夜廻(Shin Yomawari)》的新情報，並放出了一批截圖，一起來了解下吧！

這些截圖展示了主角在遊戲中可以推動各種物體，然後利用它們作為「墊腳石」來爬到更高的區域中，或者也可以推開阻擋自己道路的物體，從而繼續前進。

在遊戲，主角們的頭上有時候會出現問號的標誌，而這意味著在附近有重要的「目標點」。當你找到了目標點以後，角色頭上就會出現感嘆號，然後玩家就可以拾取物品道具，或者採取行動了。

這些迷失的道具是生存的必需品，你可以丟棄它，使用它，而它也會損耗。

這其中有一個道具是「御守」，它是傳統的寺廟護身符，它可以激發各種不同的效果，比如加快角色的奔跑速度，減少體力消耗等等。

最後，我們也看到了一些在夜晚出沒的鬼魂，它們有著各種不同的形態。要是被它們捉住，你就完蛋了，而知曉每一種鬼魂的特點將可以幫助玩家逃脫它們的魔掌。