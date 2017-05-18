（中央社記者張謙香港18日電）香港和中國大陸執法當局聯手偵破一個偽造香港身分證的犯罪集團，共逮捕了28人。



商業電台報導，香港警方今天表示，這個犯罪集團主要向在港的越南籍非法入境者或持有臨時證件的越南人提供假身分證。



犯罪集團先將買家的照片送到深圳以製造假證，待1至2天完成後，再用漁船走私到港交給買家。



據報導，犯罪集團首腦已被捕。1060518