（中央社台北18日電）中國大陸四川成都市場裡賣的水果，常被攤商塞入一大堆包裝紙以偷斤減兩。一盒25斤（12.5公斤）的芒果，裡面竟有將近10斤的包裝紙。但攤商面對消費者質疑卻辯稱，這是「行業規矩」。



成都商報報導，在成都市遠郊彭州市濛陽鎮的四川國際農產品交易中心裡出售的每箱芒果，都在芒果表面包覆著一層塑膠網，然後再塞著一層層包裝紙。而每箱不但至少有4到5層包裝紙，每層紙更厚達4到5公分。



報導指出，正值芒果生產季，當地的水果攤位都銷售著芒果。其中一名攤商透露，一箱30斤的芒果，包裝都是8至10斤。



當被問到為何要「連紙帶果」一起賣，能否把紙去掉再賣時，攤商卻直截了當地回答，「這是行業規矩」，還宣稱自己塞的包裝紙「才8斤，別家10多斤的都有」。



至於其它攤商，經過查訪，在芒果裡塞入的包裝紙大多超過8斤，占整個售出重量的30%。還有攤商說，塞8到10斤是「市場普遍規則」，個別商家還有可能塞到12斤。



查訪過程中，成都商報記者購買標示25斤的「水仙芒」，售價人民幣105元。但在確認購買後，攤商當場拿了1斤的包裝紙放進箱裡，然後秤重。盡管查訪的記者提出質疑，但攤商只回答「這也是我們的規矩」。



結果實際測量發現，這箱芒果的包裝紙就有9.2斤重，加上1斤重的箱子，芒果實重還不到15斤，形同變相漲價。1060518