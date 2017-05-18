（中央社記者尹俊傑北京18日電）針對日本首相安倍晉三與紐西蘭總理英格利許發表聲明關切南海局勢，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，日本不遺餘力「到處挑事」，渲染「壓根不存在的緊張局勢」。



據外電報導，安倍17日與訪日的紐西蘭總理英格利許（Bill English）發表聯合聲明，關切南海局勢，呼籲各方避免採取挑釁行動，並在南海仲裁結果出爐後解決相關爭議。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時表示，在中國大陸與南海沿岸國共同努力下，南海局勢正「趨穩向好」，這份聲明中涉及南海的說法「特別不合時宜」。



華春瑩說：「日方還在不遺餘力地到處挑事，渲染壓根不存在的所謂的緊張局勢，而且對已經被翻頁的所謂的南海仲裁案還念念不忘。」



她表示：「我們不禁要問，日方到底關心的是什麼？是真心希望看到南海地區和平穩定，還是擔心南海地區和平了、穩定了，中國與菲律賓、中國與東盟（東南亞國家協會，ASEAN）國家的關係更好了呢？」



華春瑩說，中國大陸敦促日本「端正心態」，多說有助地區國家互信的話，多做有助維護地區和平穩定的事，將希望改善中日關係的表態，真正落實到政策與行動當中。



另一方面，美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）17日造訪琉球最西端的與那國島日本自衛隊駐地，並說釣魚台適用美日安保條約，美軍「將像守護北海道一樣守護釣魚台」。



華春瑩說，陸方對上述言論表示「嚴重關切」，並重申釣魚台「自古以來就是中國的領土」。不管什麼人說什麼、做什麼，都無法動搖「中國人民捍衛自己主權和領土的決心和意志」。1060518