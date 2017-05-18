（中央社記者尹俊傑北京18日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，南韓總統文在寅特使李海瓚下午將會見中國大陸外長王毅，討論共同關心或「各自關切」的問題。她說，陸方對薩德問題立場「非常清楚」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，王毅下午稍晚將會見南韓代表團和李海瓚。「關於中方其他領導人會見李海瓚特使的情況，我們會及時發布消息。」



華春瑩表示，文在寅就任後不久就派李海瓚到中國大陸溝通，體現韓方對改善中韓關係的重視。「中方也很重視中韓關係，我們願意同韓方一道，推動中韓關係在新的起點上得到改善和發展。」



她說，中國大陸希望李海瓚這次到訪溝通，能增進雙方政治互信，為雙方妥善處理「有關的分歧」，推動中韓關係得到改善和發展發揮積極作用。



被問及陸方是否期待這次溝通能說服韓方放棄部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），華春瑩說，陸方希望雙方就中韓關係、共同關心或各自關切的問題深入交換意見，「這個關切大家也很清楚」。



她說：「中方在薩德問題上的立場是非常清楚的。」



另外，美國常駐聯合國代表海利（Nikki Haley）16日敦促國際社會加強向北韓施壓，還說必須在支持美國或北韓中二選一。



華春瑩對此表示，朝鮮半島問題由來已久，錯綜複雜，「不能用簡單的非此即彼的邏輯來處理」。中國大陸反對北韓一再違反聯合國安全理事會決議，執意推進核彈開發活動，也反對一味制裁或威脅加大制裁。



她說，中國大陸一貫主張以對話協商解決朝鮮半島核問題，應堅持實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定的基本方向。當前形勢下，當務之急是各方都不要再做進一步加劇緊張局勢的事。1060518