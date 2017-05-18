（中央社台北18日電）根據統計，上海是全中國大陸高齡化程度最高的城市，已有近4萬名老年人申請高齡照護，其中入住養老機構的年長者超過7000人。



澎湃新聞報導，調查顯示，截至2016年底，上海市滿60歲以上的老年人口已接近458萬人，占全市戶籍人口的31.6%，上海市的老年照護問題已不容忽視。



報導指出，上海的養老機構總數為702家，床位僅有13萬張，與當前上海市的社會需求相較仍有一段不小的差距。



即便按照上海市政府規劃，預計在2020年，拓展床位至16萬張，恐怕仍不敷使用。1060518