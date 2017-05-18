玖壹壹揪黃立成火拚 頻上八卦版面喊煩了NOWnews今日新聞 (2017-05-18 16:47)
玖壹壹將發行第三張專輯《周法薷》共收錄10首歌，這次「麻吉大哥」黃立成義氣相挺，拍攝〈黑暗的社會〉MV。春風也不忘解釋劇情，「鼠鼠用的是道具哦，小孩不要學。」
健志在MV中飾演殺手，因犯案被抓，春風則被設局誤殺臥底警察，一身勁裝手拿機關槍，吸睛程度破表。而洋蔥飾演飛虎隊的警察，抓春風和健志入獄。沒想到幕後黑手竟是麻吉大哥黃立成。超戲劇性的發展話題十足。
由於喜歡玖壹壹的大部分是青少年，為了怕小孩模仿，春風解釋，「鼠鼠是拍MV道具喔，小孩不要學！」也強調〈黑暗的社會〉這首歌隱藏許多做人的道理，希望透過歌曲來寓教於樂。
玖壹壹相當親民，幾乎「有問必答」因此常常成為新聞話題，為此其實玖壹壹也很困擾，因為擔任公眾人物就會有社會責任，不想在八卦新聞中屢屢出現，覺得很沒有意義，這次再出輯，希望能將焦點帶回音樂本身，宣傳期也將選擇以音樂討論為主的節目安排受訪，不會舉辦媒體記者會，避免再失焦。
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