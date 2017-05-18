愛玩不是錯！ 實況主分享親子溝通「小撇步」NOWnews今日新聞 (2017-05-18 16:53)
網路實況主蘇志翔接受公視《誰來晚餐》邀請，他還是大學生時，就和表哥一起在網路直播生活小事，累積至今總觀看人數已達700萬，每次開台至少也有上千人會收看，粉絲不少。這次和繼親家庭吳孟靜、林吉台夫妻的晚餐，他也大方分享親子間溝通的「小撇步」。
大學念戲劇的蘇志翔坦承，當初選科系其實用的是「刪去法」，他說：「說難聽點，我知道大家都認為大學生不值錢。」但蘇志翔認為與其用未來出路考量，不如用四年時間開發一個興趣，甚至是第二個專長。蘇志翔分享：「如果真的唸到不喜歡的，我覺得念完，也是種成長方式。」
蘇志翔也分享跟媽媽的溝通方式，他會對自己的選擇負責，並清楚而堅定的表達，希望媽媽能尊重他的人生抉擇。他說：「喜不喜歡，或是想要怎樣，都一定要清楚表達。」這不只是「長大的儀式」，也是必須經歷的難關。最後蘇志翔拿出小禮物「劍玉」送給孟靜的小孩，讓晚餐畫下完美的句點。
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