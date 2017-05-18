▲大陸網紅穿五星旗現身坎城，大陸網友卻不領情。（合成圖／翻攝自徐大寶微博，2017.05.18）

世界三大影展之一的坎城影展於法國時間17日舉辦開幕式，現場眾星雲集，紅毯更是一大看點，女星們無不卯足全力搏版面。大陸一名網紅更突發奇想，將「五星旗」穿上身，雖然好身材大方露，不過網友似乎不太領情，痛批「丟臉丟到國外去」！

網紅徐大寶將五星旗改造成禮服，大方露出雪白美背。但大陸網友對於她自稱：「I come from China.I love China.」的說法感到嗤之以鼻，湧進徐大寶的微博留言：「你能不能換個愛國方式啊？怎麼不扛個唐三彩去啊！順便宣傳下我們的傳統文化～」還有人說：「先不說法不法的，我只覺得很土！特別土！看材質看剪裁跟垃圾一樣，真心又醜又土，好丟人的感覺啊！」

▲大陸網紅穿五星旗現身坎城，卻被網友罵翻。（合成圖／翻攝自徐大寶微博，2017.05.18）