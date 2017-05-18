作者：編輯部

（示意圖/來源為Pixabay）

我在小學高年級的時候，曾經兩手提著裝滿巧克力的紙袋回家，但是升上中學之後，就與巧克力絕緣了。不過，我努力在籃球隊奮戰，個子矮、長相也差強人意的我，還是在三年級時交到第一個女友。

我的初戀女友是韻律體操隊的同年級女孩。韻律體操隊總是和籃球隊一起在體育館練習，我對她一見鍾情。她的形象與當時的熱門漫畫《鄰家女孩》中的女主角淺倉南重疊，練習彩帶與體操球的身影看起來相當耀眼。

我不敢向這麼耀眼的她告白，還是請好友代勞。儘管告白過程窩囊，但她還是點頭答應。我知道後高興得要命，整個人都飄飄然的。

於是，我們開始交往。雖然說是交往，但也只不過是在社團活動結束後碰面，一起回家而已（笑）。就算這樣，我還是非常開心。但是，這麼想的只有我而已……

僅僅一個禮拜，她就說：「我們分手吧。」我問她原因，她囁嚅著說：「因為，和田村同學在一起，一點都不開心。」

這讓我大受打擊，雖然我很開心，可是她並不這麼想，而我卻不懂她的心情……

被甩是一個打擊，但更大的打擊是，從前在班長、兒童會長選舉，或是籃球比賽等場合中，我總是身處在團體的中心，擅長在眾人面前說話、帶動氣氛，但是一旦和女生獨處，光是要控制自己的情緒就耗盡全力，沒有多餘的心力傾聽對方的心情。我很後悔沒有發揮自己擅長的、能夠引出別人優點的談話技巧。

「和你在一起，一點都不開心。」被喜歡的女孩子這麼說，讓我一度跌落谷底。在中學三年級這個多愁善感的年紀，就被迫面對嚴峻的現實，反正我就是長得不高、不帥，連講話都很無聊……

但與此同時，我也心生反抗：「我才不會就這麼認輸！」

那次的失戀，讓我有了「我無法變成一百分」的自覺。就某種意義來說，算是看開了。我覺得，看開的人是最強大的。

這時我開始思考：「那麼，我是幾分的男人呢？」

不要說一百分了，無論外表、體格、學力、家世，從任何一點來看，都連一半的五十分也不到，我頂多只有三十五分而已。

認清這點之後，我把自己定位為「三十五分男人」，並且把目標鎖定在該採取什麼樣的行動與態度，才能把分數提高，即使只是再多五分也好。

因為自己什麼也沒有，能利用的，就只社交術。我只能找出適合自己的社交術，一點一點的強化自己。

就這樣，我開始從「加分」來思考。

本文節錄：【田村淳教你如何受歡迎：日本綜藝天王寫給為人際關係而煩惱的你】一書/下圖來源為時報出版提供