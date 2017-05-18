睽違3年再出輯 陳奕迅2首新歌曝光NOWnews今日新聞 (2017-05-18 15:24)
金曲歌王陳奕迅再度回歸，睽違3年推出國語新歌，今（18）日公布2首新歌：《放》、《披風》，截然不同的快、慢曲風，讓粉絲大飽耳福。
新作品《披風》敘述一個媽媽與兒子訣別的真實故事，而且這位真人真事的媽媽更擔任MV的主角，希望親身演繹為身處逆境的人找到一點安慰。因為一次意外失去了兒子，頓時失去了生活中的精神支柱，但最終媽媽仍堅強地重新出發，為的是延續兒子的愛。陳奕迅得知故事後，也感動表示要珍惜眼前人。
而動感新歌《放》所傳遞的意義就是要人放寬心，或許碰到瓶頸的當下可以試試先讓自己放空，可以嘗試用一種正向隨心所欲的心態面對，就能發現更多美好的安排。
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